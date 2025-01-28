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01:33, 28 января 2025Путешествия

Пилоты сообщили о загадочном объекте в небе над Стамбулом

DHA: пилоты сообщили о загадочном объекте в небе над Стамбулом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mark Olsen / Unsplash

Пилоты самолетов сообщили о загадочном объекте в небе над Стамбулом. Об этом сообщает агентство DHA.

Отмечается, что при вылете из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен на востоке города и посадке в нем пилоты уже двое суток замечают некий объект. Об угрозе столкновения с ним предупреждают системы на борту. «Пилоты в свою очередь сообщают об этом диспетчерам аэропорта», — говорится в материале.

Некоторые пилоты считают, что сигнал тревоги может быть вызван присутствием беспилотных летательных аппаратов, однако широкомасштабные проверки, которые были проведены береговой охраной, а также рядом других служб в воздухе и на суше не выявили никаких признаков угрозы.

Ранее сообщалось, что пилоты самолета российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту увидели на радаре неопознанные метки. Непредвиденная ситуация произошла 20 января на борту летевшего из Уфы в Сургут Boeing 737-800.

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