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15:39, 28 января 2025Экономика

В России высказались о судьбе PlayStation и Xbox в стране при запрете поставок ЕС

Депутат Делягин: Серые поставки PlayStation и Xbox в Россию ЕС не перекроет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Серые поставки приставок PlayStation и Xbox в Россию не перекроют, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы Европейского союза (ЕС) запретить экспорт консолей в страну.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что объединение рассматривает такую возможность в рамках нового пакета санкций, так как приставки могут использоваться для управления беспилотниками.

По мнению депутата, с серыми поставками консолей в страну проблем не будет, тем более если это необходимо для обороны.

«Здесь есть другая проблема. Российские органы государственной власти преследуют людей, которые нарушают интеллектуальное право, в том числе право враждебных стран. Скажем, у нас был осужден пенсионер, который ломал игровые консоли фирмы Sony, которая ушла из России, и это было оценено как нарушение интеллектуального права, его заставили платить штраф. Боюсь, что нечто подобное может применяться и в этом случае, и то, что это необходимо для защиты нашей родины, какую-то часть одичалой бюрократии может совершенно не заинтересовать», — поделился Делягин.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о продлении санкций ЕС против России. «Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву», — заметил официальный представитель Кремля.

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