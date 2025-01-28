Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:23, 28 января 2025Бывший СССР

Пленным бойцам ВС России разрешат телефонные звонки с условием

Мельничук: Пленным бойцам ВС России разрешат телефонные звонки с условием
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Находящимся в плену на Украине бойцам Вооруженных сил (ВС) России разрешат телефонные звонки при соблюдении ряда условий. Об этом заявил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает «Мы-Украина» в Telegram.

«Право на телефонные разговоры военнопленным (...) предоставляется с письменного разрешения следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и по согласованию с Координационным штабом по обращению с военнопленными», — сообщил чиновник.

Мельничук рассказал об изменениях в Порядке содержания военнопленных Украины, разрешающих с условием бойцам ВС России телефонные звонки. Он также отметил, что предоставление права на разговор по телефону также зависит от технических возможностей. Сами вызовы производятся с помощью IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Савченко рассказал о спасении морпехами ВС России при штурме Великой Новоселки. Пленный выразил сожаление, что не сдался в плен до ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии предложил способ надавить на Зеленского

      Россияне оценили качество дорог в стране

      Унесенного ударом волны в море туриста нашли бездыханным в воде

      Врач назвал снижающую риск трех видов рака диету

      В Польше производственную травму украинца списали на российскую агрессию

      Алиев заявил об отсутствии претензий к одной стране

      Пленным бойцам ВС России разрешат телефонные звонки с условием

      Володин заявил о поддержке запрета вейпов в России всеми фракциями Госдумы

      На Украине предрекли потери в 240 тысяч военных до середины лета

      Приговор россиянину за изнасилование и расправу над девушкой признали законным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше