Мельничук: Пленным бойцам ВС России разрешат телефонные звонки с условием

Находящимся в плену на Украине бойцам Вооруженных сил (ВС) России разрешат телефонные звонки при соблюдении ряда условий. Об этом заявил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает «Мы-Украина» в Telegram.

«Право на телефонные разговоры военнопленным (...) предоставляется с письменного разрешения следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и по согласованию с Координационным штабом по обращению с военнопленными», — сообщил чиновник.

Мельничук рассказал об изменениях в Порядке содержания военнопленных Украины, разрешающих с условием бойцам ВС России телефонные звонки. Он также отметил, что предоставление права на разговор по телефону также зависит от технических возможностей. Сами вызовы производятся с помощью IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Савченко рассказал о спасении морпехами ВС России при штурме Великой Новоселки. Пленный выразил сожаление, что не сдался в плен до ранения.