После взрыва на российском маслоэкстракционном заводе начали проверку

В Амурской области СК начал проверку после взрыва на маслоэкстракционном заводе

В Приамурье следователи начали проверку после взрыва в производственном помещении на маслоэкстракционном заводе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Амурской области.

По данным следствия, во вторник, 28 января, на маслоэкстракционном заводе в Белогорске произошел взрыв силосной установки в производственном здании. Работники предприятия самостоятельно эвакуировались. Спасатели ищут человека, который может находиться под завалом.

По факту происшествия в здании завода прокуратура Белогорска также организовала проверку случившегося по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, унесшего жизни двух человек.