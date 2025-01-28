Посол раскрыл реакцию Сеула на предупреждение о поставках оружия Украине

Зиновьев: В Сеуле серьезно восприняли предупреждения о поставках оружия Киеву

Правительство Южной Кореи серьезно восприняло предупреждения России о поставках оружия Украине. Реакцию раскрыл посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью «Известиям».

«Подавляющее большинство южнокорейских граждан выступает против таких поставок киевскому режиму, и с этим фактом нельзя не считаться. Кроме того, наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — сказал Зиновьев.

В октябре 2024 года посол России оценил сообщения о возможной поставке Украине южнокорейского оружия. «Поставки Сеулом летального оружия Украине не изменили бы исход конфликта, но они изменили бы характер отношений между Москвой и Сеулом, обрушили бы перспективу их восстановления», — сказал дипломат.