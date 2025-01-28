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20:20, 28 января 2025Спорт

Промоутер раскрыл гонорары Федора Емельяненко в ММА

Гаджиев: Федор Емельяненко получал за бой 1-2 миллиона долларов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский промоутер Камил Гаджиев раскрыл гонорары бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко. Он высказался на канале «За деньги» в YouTube.

По словам Гаджиева, россиянин не стал бы драться за миллион рублей. «За миллион долларов — да. Я — образно. Все же знают, на самом деле, порядок цифр, порядок гонораров, которые у Федора были», — отметил Гаджиев.

Он добавил, что в Америке принято обнародовать гонорары спортсменов. «Там все, по-моему, было в диапазоне — миллион-два. В России — так же», — заявил Гаджиев.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. Россиянин провел 48 боев по правилам MMA. В 40 поединках он победил, семь раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Прощальный поединок с участием бойца прошел в феврале 2023 года.

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