Прорыв российским дроном системы РЭБ для атаки по грузовику с бойцами ВСУ попал на видео

Минобороны России показало видео атаки дрона по автомобилю ВСУ под Курском

В Курской области расчет FPV-дронов центра «Рубикон», прорвав систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уничтожил автомобиль, перевозивший личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео атаки на транспорт противника опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах с установленной на беспилотнике камеры видно, как аппарат приближается к военному грузовику с украинскими бойцами, после чего изображение прерывается помехами. Сам момент удара на запись не попал.

Как объяснил военкор Юрий Котенок в Telegram, на последних секундах ролика видно работу украинской системы РЭБ, которую российский дрон успешно преодолел.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области. В ведомстве рассказали, что боевую машину, ведущую огонь по российским бойцам, выявили бойцы группировки «Север», которые нанесли по бронетехнике удар беспилотником.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны на 28 января, с начала вторжения Киев потерял более 55 470 военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе западной.