Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 28 января 2025Россия

Прорыв российским дроном системы РЭБ для атаки по грузовику с бойцами ВСУ попал на видео

Минобороны России показало видео атаки дрона по автомобилю ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В Курской области расчет FPV-дронов центра «Рубикон», прорвав систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уничтожил автомобиль, перевозивший личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео атаки на транспорт противника опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах с установленной на беспилотнике камеры видно, как аппарат приближается к военному грузовику с украинскими бойцами, после чего изображение прерывается помехами. Сам момент удара на запись не попал.

Как объяснил военкор Юрий Котенок в Telegram, на последних секундах ролика видно работу украинской системы РЭБ, которую российский дрон успешно преодолел.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области. В ведомстве рассказали, что боевую машину, ведущую огонь по российским бойцам, выявили бойцы группировки «Север», которые нанесли по бронетехнике удар беспилотником.

Материалы по теме:
Узники Суджи. Волонтеры узнали имена сотен людей, остающихся в оккупированном ВСУ городе. Что о них известно?
Узники Суджи.Волонтеры узнали имена сотен людей, остающихся в оккупированном ВСУ городе. Что о них известно?
16 января 2025
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

Украинские войска вторглись на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны на 28 января, с начала вторжения Киев потерял более 55 470 военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СБУ организовала доставку для российского генерала. Что ему привезли?

      Трампа обвинили в запугивании Минюста США

      В России предложили делать аборты только по полису ОМС

      Блогеру Шабутдинову снова продлили срок содержания под стражей

      Захарова описала приостановку обучения украинских медиков в Латвии словом на букву «п»

      Раскрыты детали про фигуранта дела о хищениях в Курской области

      ЕС запретит ввоз в Россию консолей PlayStation и Xbox

      Четырех украинских военных осудят за совершение террористических актов в Курской области

      В Раде рассказали о возможности массовой мобилизации на Украине после отмены брони

      Одна из экономик еврозоны начала сокращаться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше