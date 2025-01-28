Путин оценил суверенитет Украины

Путин заявил, что суверенитет Украины почти нулевой

Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет Украины почти нулевой. Его слова приводит РИА Новости.

«Суверенитет Украины, он почти нулевой», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что отменить указ, запрещающий переговоры Украины с Россией, может представитель Верховной Рады. По его словам, если Киев захочет отменить указ, то украинские власти найдут юридический способ, это может сделать председатель Рады. Он также напомнил, что когда принимали этот указ, Владимир Зеленский был «легитимным президентом», а сейчас не может отменить документ, «потому что он нелегитимный».