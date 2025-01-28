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21:36, 28 января 2025Россия

Путин оценил суверенитет Украины

Путин заявил, что суверенитет Украины почти нулевой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет Украины почти нулевой. Его слова приводит РИА Новости.

«Суверенитет Украины, он почти нулевой», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что отменить указ, запрещающий переговоры Украины с Россией, может представитель Верховной Рады. По его словам, если Киев захочет отменить указ, то украинские власти найдут юридический способ, это может сделать председатель Рады. Он также напомнил, что когда принимали этот указ, Владимир Зеленский был «легитимным президентом», а сейчас не может отменить документ, «потому что он нелегитимный».

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