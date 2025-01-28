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21:05, 28 января 2025Экономика

Путин заявил о трудных временах для российского автопрома

Путин: Власти окажут поддержку российскому автопрому на фоне снижения спроса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Российские автопроизводители получат необходимую от государства поддержку на фоне падения объемов продаж машин в кредит на внутреннем рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства объяснил кризисную ситуацию на российском авторынке удорожанием кредитов на покупки машин. Это было обусловлено в том числе ужесточение денежно-кредитной политики руководства Центробанка (ЦБ) и повышением ключевой ставки до рекордного уровня в 21 процент годовых. «Граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобилей в кредит», — отметил Путин.

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Он напомнил, что руководство концерна «АвтоВАЗ» ранее понизило планы по производству новых машин. Если по итогам 2024 года суммарные объемы выпуска транспортных средств оценивались в 525 тысяч единиц, то в 2025-м ожидается сокращение показателя до 505 тысяч. «Надо поддержать производителей, мы всегда так делали в трудные времена для автопрома», — резюмировал президент.

В качестве одной из мер господдержки Путин назвал переход российских чиновников на отечественные автомобили. Он назвал подобную меру «действенной и абсолютно рыночной». «Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь», — отметил президент. В то же время он посетовал на недостаточно активные темпы перехода чиновников и работников госструктур на российские машины. «Здесь нужно довести дело до конца», — отметил он. Подобную динамику Путин объяснил в том числе неясными критериями определения степени локализации, заверив, что профильные специалисты завершат составление соответствующего списка в обозримом будущем.

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