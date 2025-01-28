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20:15, 28 января 2025Экономика

Путин объяснил недостаточные темпы перехода чиновников на российские авто

Путин: Критерии локализации влияют на темпы перехода чиновников на машины из РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Терещенко / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал всех чиновников и работников госструктур поскорее пересесть на отечественные автомобили. Его слова приводит ТАСС.

В ходе общения с работниками завода концерна «АвтоВАЗ» в Тольятти Путин посетовал, что его поручение пересадить всех чиновников в России на отечественные автомобили до сих пор полностью не выполнено. «К сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — резюмировал президент.

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Он еще раз напомнил о важности перехода всех российских чиновников и работников государственных структур на отечественные автомобили. В качестве причин недостаточных темпов перехода Путин отметил трудность в определении, «что же такое машина, произведенная в России, и как считать этот уровень локализации». В настоящее время, отметил он, специалисты продолжают работу над составлением соответствующих критериев.

В качестве одного из вариантов «автомобиля для чиновников» в «АвтоВАЗе» рассматривали новый бизнес-седан Lada Aura. Новинка сделана на базе седана Lada Vesta, оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Ранее в ходе осмотра Путин высоко оценил предсерийный автомобиль, отметив хорошую видимость и управляемость модели. В то же время некоторым депутатам Госдумы, как отмечал Telegram-канал Mash, не понравилась новинка. Одних парламентариев, в частности, не устроило отсутствие задних воздуховодов в автомобиле, а других смутила удлиненная задняя дверь бизнес-седана.

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