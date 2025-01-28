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19:32, 28 января 2025Экономика

Путин высказался о новом бизнес-седане Lada

Путин высоко оценил флагманский бизнес-седан Lada Aura
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин высоко оценил новый флагманский бизнес-седан концерна «АвтоВАЗ» — Lada Aura. Слова главы государства приводит ТАСС.

Соответствующее заявление Путин сделал в рамках посещения производственной площадки «АвтоВАЗа» в Тольятти. Он, в частности, отметил хорошую видимость и управляемость новой модели. «Мне очень понравилась (Lada Aura — прим. «Ленты.ру»). Заднюю передачу включаешь — камера работает. Здорово», — резюмировал президент.

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В середине июля 2024 года Путин совершил тестовую поездку за рулем Lada Aura. Тогда он назвал этот автомобиль хорошим. Позже он подтвердил свой отзыв, отметив, что новая модель является комфортной и управляемой. Глава Минфина Антон Силуанов также положительно оценил новинку, назвав ее удобной и подходящей для нужд чиновников.

Новинка сделана на базе седана Lada Vesta и оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы. Ориентировочная стоимость базовой комплектации составит 2,6-2,8 миллиона рублей. Кроме того, в ней предусмотрена автоматическая коробка передач. В «АвтоВАЗе» рассчитывали, что новинка станет востребованной среди российских чиновников и сотрудников государственных структур. Однако, как отмечал Telegram-канал Mash, далеко не всем депутатам Госдумы понравилась Lada Aura. Некоторых депутатов не устроило отсутствие задних воздуховодов в автомобиле, что повысит риски вспотеть, а других смутила удлиненная задняя дверь бизнес-седана, которая затруднит ее открывание на парковке ГД.

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