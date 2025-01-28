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22:17, 28 января 2025Мир

Путину показали новый кроссовер Lada

Путину показали новый кроссовер Lada в Тольятти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Президент России Владимир Путин посетил завод АвтоВАЗ в Тольятти, где ему показали новый кроссовер Lada на базе Vesta, пишет «Российская газета».

Автомобили показали Путину в рамках рабочей поездки в Самарскую область. Прежде АвтоВАЗ публично перспективный кроссовер не демонстрировал.

Новинку российскому лидеру представил Евгений Шмелев, исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АвтоВАЗа. По его словам, новый кроссовер — творение молодого поколения дизайнеров.

Ранее Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. По словам российского президента, причиной может быть тот факт, что сейчас сложно определить, что из себя представляет машина, произведенная в России, и «как считать этот уровень локализации». При этом он добавил, что у него это представление есть и он лично занимается этим вопросом.

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