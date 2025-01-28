Пытавшаяся отравить двухлетнего ребенка уксусом мигрантка предстанет перед судом

В Мособласти 27-летняя мигрантка пойдет под суд за попытку отравления сына

В Московской области предстанет перед судом 27-летняя мигрантка, пытавшаяся отравить своего двухлетнего сына. Об этом во вторник, 28 января, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 октября 2024 года женщина перелила в детскую бутылочку уксусную эссенцию и, пользуясь беспомощным состоянием малыша, напоила его. В итоге ребенок получил химический ожог горла, пищевода и желудка, но его удалось спасти благодаря своевременному вмешательству врачей и медицинских работников.

Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

17 января сообщалось, что жительница Омской области сломала ребра 11-месячному сыну.