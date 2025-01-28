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13:59, 28 января 2025Россия

Раскрыты новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: Российские войска отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские войска за сутки отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны.

Бои проходили около населенных пунктов Черкасское Поречное, Малая Локня, Новая Сорочина, Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Николаевка, Никольский, Свердликово и Суджа.

Помимо того, российским военнослужащим удалось нанести поражение 12 бригадам ВСУ.

Противник за сутки потерял больше 280 солдат, танк, БМП, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей. С момента начала вторжения в Курскую область украинские войска лишились более 55 470 военнослужащих, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в Курской области свыше сотни украинских десантников перешли в контратаку. Известно, что российские военные уничтожили большую часть живой силы ВСУ и прервали их наступление. Часть украинских военных при этом бежали.

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