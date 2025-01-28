Россиян предупредили о новом способе мошенничества

МВД: Мошенники обманывают под предлогом покупки аккаунтов в компьютерных играх

Мошенники обманывают россиян под предлогом покупки аккаунтов в компьютерных играх. Об этом предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Специалисты рассказали, что в рамках новой схемы мошенники, которые пишут от имени покупателя, например, аккаунта в компьютерной игре, связываются с владельцем аккаунта и предлагают приобрести его дороже рыночной стоимости. «В ходе переписки мошенник высказывает сомнения по поводу сделки и просит дать контакты лица, которое может подтвердить, что жертва действительно является владельцем этого аккаунта», — объяснили в МВД.

Затем, как рассказали в ведомстве, получив контакты человека, согласившегося выступить в качестве «поручителя», аферисты создают копию его аккаунта в мессенджере с использованием подменного номера и уже от его лица связываются с потенциальной жертвой.

«Дальнейшее развитие схемы может отличаться. Злоумышленники могут от лица "поручителя" попросить продиктовать код подтверждения, поступивший в СМС, или перевести деньги для "разблокирования" счета», — предупредили эксперты.

По словам специалистов, люди относятся к информации менее критично и легче соглашаются с требованиями мошенников, когда сообщения приходят от имени знакомого человека. В МВД сообщили, что за последнее время фиксировались мошеннические атаки под предлогом приобретения аккаунтов в следующих онлайн играх: «Викинги. Война кланов», «Страж Королевства» и Roblox.

Ранее МВД рассказали, что мошенники рассылают в мессенджере Telegram опасный файл, чтобы красть данные с устройств россиян.