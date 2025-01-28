Россиян предупредили об опасности перепадов погоды

Терапевт Чистик: Перепады температуры снижают защитные функции организма

Перепады температуры зимой создают благоприятные условия для распространения вирусных инфекций, рассказала терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила о том, какую опасность может нести меняющаяся погода.

По словам Чистик, погодные условия напрямую влияют на активность вирусов. «Оптимальной для выживания вирусов считается температура от 0 до минус 5 градусов Цельсия. При такой погоде вирусы дольше сохраняются в воздухе и распространяются быстрее. Перепады температуры и влажности снижают защитные функции организма», — объяснила врач.

Она добавила, что особенно опасно резкое потепление после морозов. Терапевт отметила, что оно ослабляет иммунную систему и увеличивает риски заболеть.

Чтобы защититься от вирусов, Чистик посоветовала придерживаться нескольких правил: укреплять иммунитет с помощью сбалансированного рациона и полноценного сна, избегать переохлаждения и одеваться по погоде, соблюдать правила гигиены и регулярно мыть руки, а также ограничивать контакты в местах скопления людей.

Кроме того, резкие температурные колебания могут обострять хронические заболевания, подчеркнула Чистик. Наиболее чувствительны к ним люди с сердечно-сосудистыми проблемами — у них возможно повышение давления, сосудистые спазмы, головные боли и головокружения.

«Люди с хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма и бронхит, также могут испытывать ухудшение самочувствия, выраженное в усилении кашля и одышке. Кроме того, холод и повышенная влажность часто провоцируют болевой синдром у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата», — предупредила терапевт.

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