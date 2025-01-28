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11:23, 28 января 2025Забота о себе

Россиянам назвали причины появления опасного шума в ушах

Оториноларинголог Евсикова: Звон в ушах могут вызывать травмы или серные пробки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Появление шума в ушах и других жалоб на слух является веской причиной как можно скорее обратиться к врачу, считает врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова. Опасную причину появления симптома она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Оториноларинголог отметила, что причин появления шума в ушах много. По ее словам, звон в ушах может быть вызван травмой или проблемами с наружным и средним ухом, например серной пробкой, дисфункцией слуховой трубы, отитом, или отосклерозом. Также симптом может появиться из-за патологии внутреннего уха, проблем с сосудами, опухолей, а также из-за приема некоторых лекарств.

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Евсикова рассказала, чтобы узнать точную причину появления шума в ушах, врач может назначить несколько исследований. «В зависимости от ситуации, пациенту рекомендуют пройти тимпанометрию — оценку подвижности барабанной перепонки и давления в полости среднего уха, а также аудиометрию для исследования слуха. В некоторых случаях врач назначает проведение компьютерной томографии височной кости, магнитно-резонансной томографии головного мозга», — указала врач.

Евсикова добавила, что при нарушении работы слухового нерва эффективность лечения сильно зависит от того, как скоро будет начата терапия. Поэтому она призвала при появлении любых проблем со слухом не откладывать визит к врачу.

Ранее оториноларинголог, пластический хирург Иляна Гончарова оценила вероятность потери слуха из-за наушников. По ее словам, проблемы со слухом могут возникнуть, если слушать музыку слишком громко.

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