Врач оценила вероятность потери слуха из-за наушников

Оториноларинголог Гончарова: Из-за наушников слух может временно снизиться

Прослушивание музыки в наушниках влияет на слух, предупредила оториноларинголог, пластический хирург Иляна Гончарова. Вероятность потери слуха из-за этой привычки она оценила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач указала, что сама по себе музыка, как и использование наушников, слуху не вредят. Однако, по ее словам, из-за прослушивания в них аудио на высокой громкости острота слуха может временно снизиться. Если же не отказаться от привычки, проблема может стать постоянной, подчеркнула Гончарова.

Самые безопасные наушники, с точки зрения отоларинголога, — капельки, так как они не перегружают барабанную перепонку и не создают вакуум и давление внутри уха. Наушники-вкладыши, напротив, вакуум создают и тем самым обеспечивают комфортную среду для развития бактерий, что может спровоцировать наружный отит, предупредила врач.

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