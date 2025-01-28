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13:49, 28 января 2025Силовые структуры

Россияне заставили подростка извиняться на камеру и угрожали ему оружием

В Москве задержали 2 заставивших подростка извиняться на камеру злоумышленников
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали двоих местных жителей в возрасте 20 и 16 лет, которые заставили несовершеннолетнего знакомого извиняться на камеру, угрожая ему оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

7 января двое фигурантов приехали на машине к дому пострадавшего. Под надуманным предлогом они выманили его на улицу, затолкали в автомобиль и стали угрожать оружием, требуя встать на колени и извиниться перед одним из злоумышленников. В результате пострадавший сделал это. Фигуранты сняли видео и выложили его в соцсети.

Ранее в Алтайском крае следователи предъявили обвинение троим местным жителям, которые похитили знакомого и вывезли его в лес.

 

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