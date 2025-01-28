Россияне заставили подростка извиняться на камеру и угрожали ему оружием

В Москве задержали 2 заставивших подростка извиняться на камеру злоумышленников

В Москве правоохранители задержали двоих местных жителей в возрасте 20 и 16 лет, которые заставили несовершеннолетнего знакомого извиняться на камеру, угрожая ему оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

7 января двое фигурантов приехали на машине к дому пострадавшего. Под надуманным предлогом они выманили его на улицу, затолкали в автомобиль и стали угрожать оружием, требуя встать на колени и извиниться перед одним из злоумышленников. В результате пострадавший сделал это. Фигуранты сняли видео и выложили его в соцсети.

Ранее в Алтайском крае следователи предъявили обвинение троим местным жителям, которые похитили знакомого и вывезли его в лес.