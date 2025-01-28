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11:44, 28 января 2025Путешествия

Россиянин попал в аварию на мотоцикле в Таиланде и не выжил

The Phuket News: Российский турист не выжил в аварии на мотоцикле на Пхукете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российский турист попал в аварию на мотоцикле в Таиланде и не выжил. Об этом сообщил портал The Phuket News.

В ночь на 24 января 35-летний мужчина ехал на арендованном мотоцикле по улице Пхукета, потерял управление на повороте и врезался в дорожное ограждение. В результате иностранец получил серьезную травму головы.

Спасатели быстро доставили пострадавшего в больницу, однако спасти его не удалось. Уточняется, что российское посольство уведомили о произошедшем. Расследование продолжается.

Ранее в Паттайе местная жительница обокрала российского туриста на сотни тысяч рублей. Эти деньги она потратила на отпуск с семьей.

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