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13:53, 28 января 2025Силовые структуры

Россиянка написала заявление на насильника спустя три года после свадьбы с ним

В Сочи женщина написала заявление на насильника через 3 года после свадьбы с ним
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жительница Сочи обратилась в полицию с заявлением на насильника, с которым три года состояла в браке после случившегося. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, все произошло в 2017 году. Женщину изнасиловал неизвестный, однако она не стала обращаться к правоохранителям, а начала общаться со злоумышленником и вскоре вышла за него замуж.

После свадьбы пара прожила вместе три года, а затем развелась. Тогда 30-летняя жертва изнасилования решила наказать бывшего мужа по закону и обратилась в полицию с заявлением о преступлении.

Уголовное дело пока не возбудили. Проводится проверка.

Ранее в Брянской области мужчину осудили на 24 года за изнасилование малолетней.

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