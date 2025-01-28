Россиянка написала заявление на насильника спустя три года после свадьбы с ним

В Сочи женщина написала заявление на насильника через 3 года после свадьбы с ним

Жительница Сочи обратилась в полицию с заявлением на насильника, с которым три года состояла в браке после случившегося. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, все произошло в 2017 году. Женщину изнасиловал неизвестный, однако она не стала обращаться к правоохранителям, а начала общаться со злоумышленником и вскоре вышла за него замуж.

После свадьбы пара прожила вместе три года, а затем развелась. Тогда 30-летняя жертва изнасилования решила наказать бывшего мужа по закону и обратилась в полицию с заявлением о преступлении.

Уголовное дело пока не возбудили. Проводится проверка.

Ранее в Брянской области мужчину осудили на 24 года за изнасилование малолетней.