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10:02, 28 января 2025Россия

Россиянке удалили опухоль размером с новорожденного ребенка

Жительнице Уфы удалили опухоль матки размером с новорожденного ребенка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Жительнице Уфы удалили опухоль матки размером с новорожденного ребенка. Ее размер составил 4,3 килограмма. Об этом стало известно порталу «Уфа новости».

У россиянки обнаружили новообразование полости матки. Операцию женщине проводила бригада врачей гинекологического отделения больницы, новообразование полностью удалили.

По словам главного врача медицинского учреждения, патология протекала бессимптомно, горожанка не проходила плановые гинекологические осмотры.

До этого сообщалось, что в Липецкой области медики удалили местной жительнице огромную опухоль.

Тогда операцию проводили сразу два врача: хирург и гинеколог. Вмешательство прошло успешно, россиянку уже выписали домой.

Еще раньше в Московской области успешно прооперировали женщину, которая около года игнорировала тревожные симптомы, из-за чего болезнь разрушила ее череп.

ЖЗЛ
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