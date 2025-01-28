Российские БПЛА получат «Дронель»

«Известия»: БПЛА получат решение для активного подавления дрожания «Дронель»

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) получат решение для активного подавления дрожания «Дронель», разработанное учеными Московского физико-технического института. Об этом сообщает газета «Известия».

Предложенная система включает блок управления, детектор вибраций и электроприводы, работающие в противофазе, позволяя гасить вибрации. Устройство, предназначенное для дронов массой до пяти килограммов, снижает разброс лазерного луча на 20-30 процентов.

БПЛА с «Дронелью» могут найти применение в военной и гражданской сферах.

Ранее ТАСС со ссылкой на инструктора отряда БПЛА «Буревестник» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным Кен сообщил о создании симулятора боевых действий.