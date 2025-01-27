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09:32, 27 января 2025Наука и техника

Отряд БПЛА «Буревестник» создал симулятор боевых действий

ТАСС: Отряд БПЛА «Буревестник» создал симулятор боевых действий
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отряд беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Буревестник» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» создал симулятор боевых действий. Об этом со ссылкой на инструктора отряда с позывным Кен сообщает ТАСС.

По его словам, созданная программа позволяет в игровой форме на компьютере изобразить оперативную обстановку. «Когда ученики выпустятся из стен нашего тренировочного центра и поедут выполнять настоящие задачи, у них уже будет четкая картина в голове, где находится враг, как он себя ведет и что делать дальше», — добавил разработчик.

Он уточнил, что симулятор динамически моделирует различные боевые условия, в том числе с учетом изменений погоды и времени суток.

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