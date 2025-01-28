Российские войска продвинулись в Часовом Яре

Российские войска продвинулись в городской застройке Часова Яра в ДНР

Российские войска продвинулись в городской застройке Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

Собеседник канала также отметил, что в настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют лишь юго-западную часть города. По его словам, войска Российской армии также смогли продвинуться на фланге группировки украинских военных в населенном пункте.

«Ситуация для гарнизона ВСУ в Часовом Яре становится все более критической», — отметили авторы публикации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бои продолжаются в западной части Часова Яра, где украинские войска еще могут удерживаться в районе высотных зданий. При этом он отметил продвижение российских войск.