Российский художник попытался продать картину ХХ века через арт-дилера и лишился ее

В Москве арт-дилер обманул художника на 4 миллиона рублей

В Москве художник попытался продать предметы искусства через 62-летнего арт-дилера и потерял четыре миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, потерпевший познакомился с арт-дилером в 2023 году. В 2024 году он передал знакомому под расписку написанную в первой четверти ХХ века картину и ювелирные антикварные украшения.

До сих пор художник не получил ни антикварные предметы, ни деньги за них. Выяснилось, что арт-дилер уже был судим ранее. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Москве задержали двоих подростков за обман пенсионерки на шесть миллионов рублей.