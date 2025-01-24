В российском городе задержали двоих подростков за обман пенсионерки на 6 миллионов рублей

В Москве задержали двоих подростков за обман пенсионерки на 6 миллионов рублей

В Москве задержали двоих подростков за обман пенсионерки на шесть миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 63-летней москвичке позвонили неизвестные и представились сотрудниками государственных структур. Они сообщили, что ее сбережения находятся под угрозой и чтобы их спасти, необходимо обналичить и перевести деньги на безопасный счет.

Действуя по инструкции от мошенников, пенсионерка перевела 649 тысяч рублей на указанные ими реквизиты. После этого аферисты сказали, что она может помочь в поимке человека, который якобы получил доступ к ее счету. Чтобы это сделать, необходимо взять кредит под залог квартиры и передать наличные курьеру. Пострадавшая выполнила их требования и отдала неизвестным более шести миллионов рублей. Через некоторое время она поняла, что пострадала от мошенников, и обратилась в полицию.

Двоих сообщников аферистов в возрасте 16 и 18 лет задержали на улице Ивана Сусанина. Сотрудники полиции выяснили, что один забрал деньги у потерпевшей и передал их второму, который отдал наличные неустановленному лицу. Задержанные оставили себе 25 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали обманувшего пенсионера на 20 миллионов рублей курьера мошенников.