Российский рядовой одним ударом заставил ВСУ отступить

МО: Рядовой Власов скрытно переместил РСЗО и залпом заставил ВСУ отступить

Рядовой Сергей Власов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) скрытно переместил реактивную систему залпового огня (РСЗО) и одним ударом заставил ВСУ отступить. О подвиге российского военного сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня, в составе которого действовал рядовой Сергей Власов, выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений на одном из важных тактических направлений наступления», — уточнили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что российский рядовой получил координаты сосредоточения техники и резервов украинской армии, которая готовилась атаковать рсоссийские позиции. Военный оценил обстановку и скрытно переместил РСЗО, а после атаковал силы ВСУ.

Прицельный залп заставил противника понести существенные потери. ВСУ впоследствии не смогли ввести дополнительные резервы в бой, из-за чего отступили.

Ранее в Минобороны сообщили, что рядовой Ильфат Гарипов в одиночку смог обратить в бегство украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). За первые минуты боя с Гариповым диверсанты ВСУ понесли большие потери и бежали, бросив раненых.