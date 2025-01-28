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13:43, 28 января 2025Силовые структуры

Российский уголовник объяснил угон чужого автомобиля нежеланием мерзнуть

В Хабаровске уголовник замерз и украл чужой автомобиль
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Хабаровске некогда судимого за разбои и грабежи российского уголовника задержали за угон чужого автомобиля. Об этом во вторник, 28 января, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, обвиняемый шел по улице и заметил автомобиль, стоявший возле магазина. Его владелица на минутку зашла внутрь и решила не глушить мотор. Позже мужчина пояснил силовикам, что просто не хотел мерзнуть, потому и сел за руль и уехал. Позже его задержали в одном из соседних дворов, а автомобиль стоимостью в 1,2 миллиона рублей вернули женщине.

Примечательно, что последняя отсидка у задержанного завершилась всего полгода назад. Теперь мужчину ждет новый срок.

23 января сообщалось, что уголовник предстанет перед судом за удушенную 12 лет назад электрическим проводом знакомую.

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