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16:51, 28 января 2025Силовые структуры

Российского косметолога без образования приговорили к условному сроку за ошибку

В Петербурге суд приговорил косметолога к условному сроку за неудачную процедуру
Вадим Белый

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд приговорил к трем годам лишения свободы условно косметолога без образования Ольгу Ванскую, которая допустила ошибку во время введения пациентки нитей для лифтинга. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Женщину признали виновной по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). С нее взыскали компенсацию в пользу пострадавшей в размере 70 тысяч рублей. Ванская вину не признала.

Осужденная была генеральным директором компании «Лагуна» и осуществляла медицинскую деятельность по профилю «Косметология/Пластическая хирургия». При этом у женщины не было высшего медицинского образования, она не являлась врачом-косметологом и врачом-пластическим хирургом.

14 марта 2020 года Ванская оказала платную услугу по введению нитей для лифтинга. Она ввела пациентке неустановленный медицинский препарат и допустила техническую ошибку, в результате которой повредила клиентке лицевой нерв, причинив ей вред средней тяжести — неизгладимое обезображивание лица.

Ранее в Краснодаре суд приговорил к двум годам лишения свободы пластического хирурга за смерть пациентки после пластики живота в 2017 году.

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