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16:16, 28 января 2025Силовые структуры

Российского таксиста задержали за кражу сумки с миллионами у клиента

В Московской области задержали таксиста, укравшего у клиента два миллиона рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Московской области по подозрению в краже задержали 40-летнего уроженца Саратовской области, работавшего таксистом в столичном регионе. Об этом во вторник, 28 января, «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным МВД, в дежурную часть обратился 36-летний житель Подмосковья, который рассказал, что подвозивший его водитель такси забрал себе сумку клиента. В ней помимо личных вещей мужчины находились почти два миллиона рублей. Подозреваемого быстро установили и задержали, часть похищенного возвращена клиенту.

Ранее сообщалось, что таксист в Шереметьево украл чемодан с вещами на сумму 763 тысячи рублей.

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