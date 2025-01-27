Таксист в Шереметьево украл у пассажира чемодан с брендовыми вещами за сотни тысяч рублей

Таксист в Шереметьево украл чемодан с вещами на сумму 763 тысячи рублей

Таксист в московском аэропорту Шереметьево украл у пассажира чемодан с вещами за сотни тысяч рублей и вскоре был задержан. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Транспортные полицейские в столичной воздушной гавани получили заявление от путешественника о пропаже багажа с брендовыми вещами на сумму 763 тысячи рублей. Они посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что мужчина забыл свой чемодан при посадке в такси рядом с терминалом.

Злоумышленник, подрабатывающий извозом, увидел оставленный без присмотра предмет и похитил его, спрятав в багажнике. После этого он выполнил несколько заказов и вернулся домой, где его ожидали стражи правопорядка.

По данным источника, похитителем чемодана оказался 32-летний житель Москвы. В отношении его возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее пассажирка иностранной авиакомпании EasyJet лишилась дизайнерских вещей на 2 тысячи фунтов стерлингов (243 тысячи рублей) во время рейса. На пересадке она получила свой багаж и сдала его обратно, а по прилете обнаружила, что чемодан был подозрительно легкий.

