Российскому рабочему оторвало ногу во время обвала грунта

В Бурятии рабочему оторвало ногу во время обвала грунта

В Улан-Удэ в Бурятии рабочему оторвало ногу во время обвала грунта. Об этом сообщило «Байкал Daily».

По сведениям российского издания, все произошло в Советском районе города, подрядная организация проводила реконструкцию инженерных сетей на улице Смолина. Сотрудника завалило грунтом во время земляных работ. В результате случившегося мужчине оторвало ногу.

Пострадавший выжил, его отправили на лечение в травматологическое отделение одной из местных больниц. Медики оценивают его состояние как стабильно-тяжелое. Сотрудники городской прокуратуры начали проводить проверку.

Ранее стало известно, что в Норильске трое рабочих пострадали от разлива кислоты на металлургическом заводе. Тогда в цеху производства нейтрализации серной кислоты во время запуска насоса произошел прорыв заслонки трубопровода. Там находились двое рабочих и начальник смены. Когда случилась авария, руководитель побежал на помощь коллегам, но поскользнулся.