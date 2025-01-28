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11:09, 28 января 2025Россия

Российскому рабочему оторвало ногу во время обвала грунта

В Бурятии рабочему оторвало ногу во время обвала грунта
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Республике Бурятия

В Улан-Удэ в Бурятии рабочему оторвало ногу во время обвала грунта. Об этом сообщило «Байкал Daily».

По сведениям российского издания, все произошло в Советском районе города, подрядная организация проводила реконструкцию инженерных сетей на улице Смолина. Сотрудника завалило грунтом во время земляных работ. В результате случившегося мужчине оторвало ногу.

Пострадавший выжил, его отправили на лечение в травматологическое отделение одной из местных больниц. Медики оценивают его состояние как стабильно-тяжелое. Сотрудники городской прокуратуры начали проводить проверку.

Ранее стало известно, что в Норильске трое рабочих пострадали от разлива кислоты на металлургическом заводе. Тогда в цеху производства нейтрализации серной кислоты во время запуска насоса произошел прорыв заслонки трубопровода. Там находились двое рабочих и начальник смены. Когда случилась авария, руководитель побежал на помощь коллегам, но поскользнулся.

ЖЗЛ
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