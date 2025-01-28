Украина запустила процедуру конфискации активов «Татнефти»

Минюст Украины запустил конфискацию активов «Татнефти» в доход государства

Министерство юстиции Украины сообщило о запуске процедуры применения закона о санкциях, позволяющего взыскать в доход государства активы, в отношении российской нефтяной компании «Татнефть». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Летом 2022 года, вскоре после начала боевых действий на территории республики, власти уже частично национализировали имущество «Татнефти». В доход государства обратили 115 объектов недвижимости — нефтебазы, заправочные станции, нежилые помещения, земельные участки, 118 бензовозов и автомобилей общей стоимостью 13,7 миллиона долларов.

Сейчас Минюст нацелился на аналогичные активы стоимостью 47,2 миллиона долларов. В качество оснований для иска указано, что «Татнефть» является одной из крупнейших российских нефтяных компаний и контролируется руководством России.

При этом Киев не препятствовал увеличению транзита компанией нефти через свою территорию после того, как был введен запрет на оказание подобной услуги другой российской нефтяной компании «Лукойл». Именно «Татнефть» сумела компенсировать выпавшие баррели.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» подала иск в Арбитражный суд Татарстана к АО «Туполев» и входящему в его состав Казанскому авиационному заводу имени Горбунова на 5,6 миллиарда рублей.