Шольц связал с Россией повреждение подводного кабеля в Балтийском море

Шольц связал повреждение кабеля в Балтийском море с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц связал с Россией повреждение подводного кабеля в Балтийском море. Его слова передает Reuters.

«Буквально вчера поступило еще одно сообщение о повреждении еще одного подводного кабеля. Это показывает угрозу, которую представляет российский теневой флот», — заявил Шольц.

Канцлер добавил, что на этом фоне он продолжит переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по безопасности в Балтийском море. Встреча состоится 28 января в Берлине.

26 января стало известно, что был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного радиотелевизионного центра между Латвией и Швецией.

Позднее бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал обращение верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по поводу повреждения кабеля, в котором она обвинила Россию. По его словам, окружение самой Каллас могло указать ей на ошибочность ее обвинений.