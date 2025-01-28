Совет Европы заявил о планах по «трибуналу» для Путина

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что организация будет требовать «специального трибунала» для президента России Владимира Путина, так как организация поддерживает Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В 2025 году Украина будет нашим ключевым приоритетом (...) Мы стремимся сделать все возможное, чтобы создать компенсационный комитет и конкретный механизм компенсации [ущерба Украине]. Совет Европы должен играть здесь лидирующую роль. Ожидания высокие, и мы должны им отвечать», — рассказал он.

Берсе также добавил, что одним из приоритетов является проведение «трибунала» в отношении руководства России, добавив, что подобное якобы позволяет установить причины начала вооруженного конфликта на Украине.

В 2023 году посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в российском парламенте и экспертных кругах обсуждают идею создания международного трибунала по военным преступлениям. Он подчеркнул, что «власти украинского режима обязательно понесут за все ответственность».