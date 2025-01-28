Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:56, 28 января 2025Мир

Совет Европы заявил о планах по «трибуналу» для Путина

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Ален Берсе

Ален Берсе. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что организация будет требовать «специального трибунала» для президента России Владимира Путина, так как организация поддерживает Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В 2025 году Украина будет нашим ключевым приоритетом (...) Мы стремимся сделать все возможное, чтобы создать компенсационный комитет и конкретный механизм компенсации [ущерба Украине]. Совет Европы должен играть здесь лидирующую роль. Ожидания высокие, и мы должны им отвечать», — рассказал он.

Берсе также добавил, что одним из приоритетов является проведение «трибунала» в отношении руководства России, добавив, что подобное якобы позволяет установить причины начала вооруженного конфликта на Украине.

В 2023 году посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в российском парламенте и экспертных кругах обсуждают идею создания международного трибунала по военным преступлениям. Он подчеркнул, что «власти украинского режима обязательно понесут за все ответственность».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о начале переговоров с Украиной

      Путин высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине

      Мэр российского города пожаловался на загадивших администрацию ворон

      Раскрыто эффективное и дешевое средство от пятен на коврах

      Путин заявил об уговорах Запада продолжать конфликт на Украине

      Молодой человек пнул кролика и попал в тюрьму

      В ЕС захотели ускорить процесс принятия Украины

      Путин назвал условия и сроки окончания СВО

      Известная телеведущая рассказала о жизни после новостей о подготовке расправы над ней

      Создан аккумулятор на основе грибов и сахара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше