Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:10, 25 сентября 2023Бывший СССР

В России создадут международный трибунал по преступлениям Киева

МИД России заявил о создании международного трибунала по преступлениям Киева
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В российском парламенте и экспертных кругах обсуждают создание международного трибунала по военным преступлениям на Украине, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет газета «Известия».

«Как только будет выработана общая формула его проведения, инициатива будет реализована», — сказал он. Мирошник не сомневается, что трибунал обязательно будет.

Материалы по теме:
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022
«Они сразу обвинили Россию» После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
«Они сразу обвинили Россию»После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
17 июля 2021

«Власти украинского режима обязательно понесут за все ответственность — как и командиры, которые отдают преступные приказы, и исполнители этих приказов. Вопрос в том, в какой именно юридической форме это будет реализовано», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим совершил множество преступлений, которые потянут на международный трибунал. «Его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются в результате той напряженной работы, которую ведут наши следователи, в том числе дипломаты», — говорил он.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Яланская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о незначительных повреждениях подлодки «Ростов-на-Дону»

    Россиян предупредили о «видимой» инфляции

    Коллектор из наркошопа пришел к школьнице и потребовал раздеться и извиниться

    Власти предложили перейти к китайской модели для стабилизации курса рубля

    Елена Летучая показала фигуру в купальнике на видео у бассейна

    Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Белгородской области дроне

    Москвичам предрекли более позднее начало отопительного сезона

    В России создадут международный трибунал по преступлениям Киева

    Бойца «Азова» осудили на 22 года за расстрел жителя Мариуполя

    Психолог назвал способы стать уверенными в себе недолюбленным людям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости