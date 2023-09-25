В России создадут международный трибунал по преступлениям Киева

МИД России заявил о создании международного трибунала по преступлениям Киева

В российском парламенте и экспертных кругах обсуждают создание международного трибунала по военным преступлениям на Украине, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет газета «Известия».

«Как только будет выработана общая формула его проведения, инициатива будет реализована», — сказал он. Мирошник не сомневается, что трибунал обязательно будет.

«Власти украинского режима обязательно понесут за все ответственность — как и командиры, которые отдают преступные приказы, и исполнители этих приказов. Вопрос в том, в какой именно юридической форме это будет реализовано», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим совершил множество преступлений, которые потянут на международный трибунал. «Его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются в результате той напряженной работы, которую ведут наши следователи, в том числе дипломаты», — говорил он.