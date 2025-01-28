Стало известно о продвижении ВС России на днепропетровском направлении

Военкор Котенок: ВС России продвинулись в Новоалександровке

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продвинулись на днепропетровском направлении в населенном пункте Новоалександровка. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«На днепропетровском направлении наши штурмовые группы продвинулись в Новоалександровке (...). У остатков гарнизона ВСУ на окраине Успеновки — проблемы», — написал военкор.

По его словам, подразделения украинской армии были выбиты из Новоалександровки.

Ранее Котенок сообщил, что ВС России значительно продвинулись близ села Богатырь на территории Донецкой народной республики (ДНР). Помимо этого, по его словам, штурмовые группы армии России зашли в восточную часть Андреевки с севера и северо-востока.