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05:00, 28 января 2025Из жизни

Тигр растерзал женщину после объявления властей об успехах в борьбе с хищниками

В Индии тигр растерзал 47-летнюю женщину, которая собирала кофе на плантации
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Paul Morley / Unsplash

В Индии тигр растерзал жительницу штата Керала вскоре после объявления властей об успешной борьбе с хищниками с сокращения количества их нападений на людей. Об этом сообщает Devdiscourse.

Трагическое происшествие случилось на плантации Приядаршини, известной своими программами экотуризма. 47-летняя сотрудница плантации собирала кофе, когда на нее набросился хищник и нанес тяжелые травмы. Спасти женщину не удалось.

Нападение вызвало массовые протесты среди местных жителей. Возмущение поднялось во многом из-за того, что незадолго до случившегося правительство штата сделало публичные заявления о значительных успехах в предотвращении подобных инцидентов.

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Министр лесного хозяйства штата сразу же заявил, что агрессивный хищник будет пойман или уничтожен. Чиновнику пришлось лично столкнуться с возмущенными гражданами, которые не давали забрать останки на экспертизу.

Министр пообещал, что в районе будут установлены специальные заграждения от тигров, а для защиты людей правительство развернет группы быстрого реагирования.

Ранее сообщалось, что в Индонезии суматранский тигр растерзал 28-летнего фермера. Мужчина занимался сбором кофе, когда на него набросился хищник.

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