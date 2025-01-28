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10:05, 28 января 2025Силовые структуры

Топ-менеджер российской госкорпорации признался в получении взятки на 32,6 миллиона рублей

Топ-менеджер Росатома Сахаров признал вину во взятке на 32,6 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки на сумму в 32,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил о раскаянии в совершении коррупционного преступления. По версии следствия, денежное вознаграждение он получил от гендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе за содействие в реализации контрактов, заключенных с «Росатомом». Предполагаемый взяткодатель также признал вину.

В настоящее время над ними проходит процесс в Мещанском суде Москвы.

В сентябре 2024 года сообщалось, что суд арестовал имущество Сахарова и его супруги стоимостью 100 миллионов рублей. Под обеспечительными мерами находятся три столичные квартиры, три автомобиля и одно машино-место.

В мае Сахарову предъявили обвинение в получении откатов от руководителя строительной компании. Он заявил, что деньги были им получены за консультации.

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