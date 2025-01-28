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07:26, 28 января 2025Экономика

Трамп захотел возобновить добычу нефти и газа на Аляске

Трамп пообещал возобновить добычу нефти и газа на Аляске ради поставок в Азию
Вячеслав Агапов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал возобновить добычу нефти и газа на Аляске, которую ранее запретил его предшественник Джо Байден. Слова главы государства приводит ТАСС.

Трамп захотел снова добывать энергоресурсы на Аляске ради расширения поставок в Азию. По его словам, залежи нефти и газа в американском штате — одни из богатейших, они превышают запасы Саудовской Аравии.

«Я думаю, что сделаю это с помощью исполнительного указа... Так что, я думаю, что мы сделаем это быстро, но это будет то, что сможет снабжать всю Азию благодаря своему расположению. Национальный Арктический заповедник может снабжать всю Азию», — пояснил он.

Администрация Байдена ограничила предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на Аляске, в том числе — в Национальном Арктическом заповеднике. Вступив в должность президента, Трамп отменил ограничения на добычу сырья.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен вывести США в лидеры на энергетическом рынке. Он пообещал снизить вдвое цены на электроэнергию для конечных потребителей, сделав это за счет увеличения добычи, благодаря тому, что в стране будут «бурить и еще раз бурить в поисках нефти». По словам республиканца, речь идет о каждом виде энергии, и это важная часть его программы.

Также Трамп признавал, что природный газ — это лучший энергоресурс. По его словам, США могут веками снабжать весь мир энергоносителями. А лучшим среди них глава Белого дома считает природный газ, который он характеризовал как наиболее чистый и эффективный.

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