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07:46, 24 января 2025Экономика

Трамп оценил возможности США по обеспечению мира энергоносителями

Трамп: США могут снабжать весь мир энергоносителями сотни лет
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Природный газ — это лучший энергоресурс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

По его словам, США могут веками снабжать весь мир энергоносителями. А лучшим среди них глава Белого дома считает природный газ, который он характеризовал как наиболее чистый и эффективный.

Ранее Трамп грозил Европейскому союзу дополнительными тарифами в случае, если тот не нарастит закупку у США нефти и газа.

По его словам, европейцам следует «восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с американцами за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов.

А 24 января стало известно, что танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку поменяли курсы, взяв их на европейские порты. Есть мнение, что это стало результатом прекращения поставок трубопроводного российского газа в ЕС.

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