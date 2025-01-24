Трамп оценил возможности США по обеспечению мира энергоносителями

Трамп: США могут снабжать весь мир энергоносителями сотни лет

Природный газ — это лучший энергоресурс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

По его словам, США могут веками снабжать весь мир энергоносителями. А лучшим среди них глава Белого дома считает природный газ, который он характеризовал как наиболее чистый и эффективный.

Ранее Трамп грозил Европейскому союзу дополнительными тарифами в случае, если тот не нарастит закупку у США нефти и газа.

По его словам, европейцам следует «восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с американцами за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов.

А 24 января стало известно, что танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку поменяли курсы, взяв их на европейские порты. Есть мнение, что это стало результатом прекращения поставок трубопроводного российского газа в ЕС.