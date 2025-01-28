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16:49, 28 января 2025Бывший СССР

Украина отказалась признать потерю контроля над Двуречным

Глава Харьковской ОВА Синегубов отказался признать потерю контроля над Двуречным
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

На территории Двуречного ведутся активные боевые действия, а соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы до сих пор не оставили населенный пункт. Потерю контроля над селом отказался признать глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает издание «РБК-Украина».

«Ведутся активные боевые действия на территории населенного пункта Двуречное, увеличивается территория боевых действий. Это не первое заявление такое, оно уже было в российских СМИ», — заявил чиновник.

Он добавил, что при этом на прилегающих к селу территориях продолжается эвакуация мирных жителей.

Ранее военное значение Двуречного объяснил глава российской Харьковской гражданско-военной администрации (ГВА) Виталий Ганчев. По его словам, взятие под контроль села поможет продвижению российских войск по направлению в сторону Волчанска.

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