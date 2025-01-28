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00:15, 28 января 2025Наука и техника

Украина получила новые французские БТР

Army Recognition: Украина получила первые БТР VAB Mk3 для испытаний
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikimedia

Украина получила первую партию бронетранспортеров (БТР) VAB Mk3 производства Франции. Новые машины оснастили украинским вооружением, пишет Army Recognition.

Шесть БТР поставили для испытаний в рамках финансируемой Францией инициативы. Машины производства компании Arquus Defense оснастили украинскими необитаемыми боевыми модулями «Сечь». Отмечается, что VAB отправили Киеву вместо колесных транспортеров VBCI, которые изначально запрашивала украинская сторона.

Трехосный БТР VAB Mk3 получил двигатель мощностью 370 лошадиных сил и автоматическую коробку передач, которые обеспечивают максимальную скорость до 100 километров в час. В самой защищенной конфигурации машина способна выдержать обстрел из крупнокалиберного пулемета и подрыв 10 килограммов взрывчатки.

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В феврале 2024 года стало известно, что агентство по оборонным закупкам Франции подписало контракт на 500 миллионов евро на поставку 420 бронеавтомобилей Serval. Новые машины заменят устаревшие БТР VAB.

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