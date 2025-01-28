Украинские спецслужбы доставили траурный венок российскому генералу

Mash: Курьеры, нанятые СБУ, доставили траурный венок генерал-майору Терехину

Служба безопасности Украины (СБУ) наняла двух московских курьеров, чтобы те доставили траурный венок генерал-майору Виталию Терехину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Представители украинских спецслужб разместили объявление о поиске курьеров в одном из профильных чатов. На заявку откликнулись двое безработных, которым передали координаты места с венком и адрес, по которому нужно доставить посылку.

Отмечается, что доставщики не знали, кому предназначался венок. Посылку обнаружили родственники Терехина, после чего вызвали полицию. Сейчас курьеров ищут по камерам, взрывных устройств в венке не обнаружили.

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