Унесенного ударом волны в море туриста нашли бездыханным в воде

Daily Mail: Британского туриста унесло в море на Тенерифе ударом волны

На Тенерифе, Испания, британского туриста унесло в море ударом волны. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Уточняется, что 63-летний мужчина был одним из трех отдыхающих, которых унесло от пляжа. Двум другим удалось выбраться на сушу самостоятельно, а британца нашли бездыханным в воде. Прибывшие на место спасатели пытались реанимировать мужчину, однако безуспешно.

Ранее турист из США поехал на отдых в Испанию и был найден без признаков жизни в ограбленной съемной квартире. 80-летний мужчина, имя которого не приводится, во время поездки остановился в центре Малаги.