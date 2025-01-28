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16:29, 28 января 2025Путешествия

Унесенного ударом волны в море туриста нашли бездыханным в воде

Daily Mail: Британского туриста унесло в море на Тенерифе ударом волны
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Eugen Sacalî / Unsplash

На Тенерифе, Испания, британского туриста унесло в море ударом волны. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Уточняется, что 63-летний мужчина был одним из трех отдыхающих, которых унесло от пляжа. Двум другим удалось выбраться на сушу самостоятельно, а британца нашли бездыханным в воде. Прибывшие на место спасатели пытались реанимировать мужчину, однако безуспешно.

Ранее турист из США поехал на отдых в Испанию и был найден без признаков жизни в ограбленной съемной квартире. 80-летний мужчина, имя которого не приводится, во время поездки остановился в центре Малаги.

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