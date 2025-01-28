В Англии закрылся один из старейших пабов

В английском графстве Норт-Йоркшир закрылся один из старейших пабов, проработавший 460 лет. Об этом сообщило издание The Drinks Business.
Паб Windmill Inn открыли в деревне Линтон в 1564 году, во время правления королевы Елизаветы I. Издание отмечает, что в последние несколько лет заведение «переживало не лучшие времена».
«В настоящий момент срок действия контракта с арендаторами подошел к концу. Они просто не захотели продолжать», — рассказал генеральный менеджер паба.
Предполагается, что заведение может быть вновь открыто после того, как будут найдены новые арендаторы.
Ранее сообщалось, что в Великобритании почти тридцать человек оказались замурованы в высокогорном пабе из-за бурана. В заведении им пришлось провести несколько дней.