В Евросоюзе подсчитали попавшие под санкции танкеры

Представитель ЕК Ламмерт: ЕС ввел санкции против 79 танкеров

Количество танкеров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС), приблизилось к 80. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в рамках 15 пакетов антироссийских рестрикций из-за конфликта на Украине ограничения были введены в отношении 79 судов, транспортирующих в основном метан и нефть.

Ранее появился прогноз о снижении доходов России от добычи нефти. Одна из главных причин такого развития событий — это включение танкеров в SDN-листы США и запреты ЕС, которые создали препятствия для экспорта. Кроме того, положение дел ухудшается из-за избытка нефти на рынке и падения цен на энергоресурсы.

До этого ЕС принял 15-й пакет санкций, включив в него 52 судна, которые Брюссель отнес к категории так называемого российского «теневого флота».