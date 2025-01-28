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18:51, 28 января 2025Мир

В Иране предложили переселить израильтян в Гренландию

Глава МИД Ирана Аракчи предложил Трампу переселить израильтян в Гренландию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Президенту США Дональду Трампу стоит подумать над тем, чтобы переселить израильтян в Гренландию вместо того, чтобы расселять жителей сектора Газа в соседних странах. Такое мнение высказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью Sky News.

«Я предлагаю [Трампу] нечто иное. Стоит подумать над тем, что нужно вместо палестинцев выслать израильтян из сектора Газа. Отправьте их в Гренландию, и тогда два дела будут сделаны сразу», — заявил дипломат.

26 января Трамп заявил, что обсудил с королем Иордании Абдаллой II возможность расселения жителей Газы в соседних странах. В ходе разговора американский лидер заявил, что Иордания и Египет должны забрать больше палестинцев из Газы, где война Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС привела к гуманитарному кризису.

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