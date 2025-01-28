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15:28, 28 января 2025Мир

В МИД России оценили слова Ирана о готовности выйти из ДНЯО

МИД России: Слова Ирана о выходе из ДНЯО являются предупреждением Западу
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Слова Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) являются предупреждением странам Запада и их угроз Тегерану. Об этом заявили в МИД России РБК.

«Упомянутые вами высказывания иранских представителей необходимо анализировать и объективно оценивать как предупредительный сигнал в контексте тех угроз, которые отдельные игроки на международной арене пытаются ему создать, в том числе открыто рассуждая о нанесении военных ударов по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД подчеркнули, что выталкивание Исламской Республики из ДНЯО является неприемлемым и может привести к негативным последствиям.

9 октября прошлого года член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди заявил, что парламент всерьез рассматривает вопрос о выходе республики из Договора о нераспространении ядерного оружия из-за потенциальной ракетной атаки Израиля. По словам политика, возможность выхода из ДНЯО является серьезной темой дебатов в иранском парламенте.

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